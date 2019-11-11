القوات العراقية تحذر: متفجرات تصنع في المطعم التركي

2019/11/11 | 17:26

اخبار السعودية )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبدالكريم خلف، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الإثنين في بغداد، أن بعض المتظاهرين عطلوا حركة السير في بغداد، واعتدوا على رجال الأمن.وقال: شهدنا

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