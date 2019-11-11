2019/11/11 | 18:15

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم العروب قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.وقالت الوزارة: «استشهد مواطن من مخيم العروب أصيب بالرصاص الحي في صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل».وقتل الشاب عمر البدوي (22 عاماً) في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بعد مسيرة لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب الخليل) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب الخليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).