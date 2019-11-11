رئيس الوزراء التونسي يزور باريس وروما

2019/11/11 | 18:46

اخبار السعودية )- يبدأ رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم (الاثنين) زيارة رسمية إلى فرنسا ينتقل بعدها إلى إيطاليا بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيّد.وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان (الاثنين) أنه «بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد» يتوجه رئيس الحكومة إلى باريس «محمّلاً برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.ويشارك رئيس الحكومة بهذه المناسبة في منتدى السلام الذي ينعقد بالعاصمة الفرنسية يومي 12 و13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.ولم يقدم البيان توضيحات حول الرسالة وعن برنامج الزيارة.

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