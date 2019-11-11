2019/11/11 | 18:46

اخبار السعودية )- قتل ستة مدنيين على الأقل اليوم (الاثنين) جراء تفجير سيارتين ودراجة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر كردي.وشاهد مراسل الوكالة الفرنسية للأنباء في المدينة سيارات متفحمة ودخاناً يتصاعد من موقعين على الأقل، بينما كان مسعفون ينقلون الجثث وسيارات الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد: مقتل 6 مدنيين بعد 3 تفجيرات في القامشلي) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد: مقتل 6 مدنيين بعد 3 تفجيرات في القامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).