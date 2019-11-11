دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات ضد تركيا

2019/11/11 | 20:19

اخبار السعودية )- اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، على فرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا بسبب أعمال حفر تقوم بها قبالة الساحل القبرصي في ما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة، لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق.ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة.ويعكس تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.يأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب توغلها يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في سوريا.

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