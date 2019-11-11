الرئيس الصيني في أثينا لتعزيز التجارة الثنائية

2019/11/11 | 20:50

اخبار السعودية )- أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة دولة بدأها اليوم (الاثنين) إلى اليونان، أنّ أثينا بمثابة «الحليف الطبيعي» لبكين ضمن مشاريعها لتطوير التجارة في أنحاء العالم.وقال شي جينبينغ بينما كان يقف إلى جانبه رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كرياكوس ميتسوتاكيس، إنّ «الصين واليونان يعتبران نفسيهما بمثابة حليفين طبيعيين في تطوير مبادرة طرق الحرير الجديدة».وتدعم أثينا مشروع بكين الهائل الهادف إلى ربط الصين ببقية آسيا وبأوروبا وأفريقيا من خلال برامج استثمار تشمل الصناعة وشبكات الموانئ وسكك الحديد والمطارات، بقيمة توازي 906 مليارات يورو.

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