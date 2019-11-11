بكين تندد بعودة بومبيو إلى «ذهنية الحرب الباردة»

2019/11/11 | 20:50

اخبار السعودية )- نددت الصين، اليوم (الاثنين)، بما اعتبرته عودة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى «ذهنية الحرب الباردة» بعد أن وجّه، الجمعة، تحذيرات إلى كل من موسكو وبكين بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة في برلين اتهم بومبيو الصين بأن لديها «رؤية جديدة للتسلط».ورداً على كلامه، ندد المتحدث باسم الخارجية الصينية غنغ شوانغ بـ«الهجمات المسيئة التي لا أساس لها من الصحة» التي وجّهها بومبيو، ودعاه إلى «التخلي عن أفكاره المسبقة الآيديولوجية وذهنيته المرتبطة بالحرب الباردة المنقضية».

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