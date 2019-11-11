الصدر: طالبنا بانتخابات مبكرة.. لكن ليس بإشراف أميركي

2019/11/11 | 21:32

اخبار السعودية )- قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، طالبنا بانتخابات مبكرة في العراق، مضيفاً "لكننا لن نسكت إن كانت بإشراف أميركي".وأضاف على حسابه في "تويتر": "لن نسمح لأميركا بركوب الموج

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