ذكرى رحيل عرفات... صاحب الكوفية التي حرست القضية

2019/11/11 | 22:23

اخبار السعودية )- «رحل الرمز...وبقيت القضية»، هكذا اختارت صحيفة «الشرق الأوسط» عنونة صفحتها الأولى الصادرة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2004، أي بعد يوم على وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.وفي الذكرى الـ15 على رحيل أبو عمار، نفتح صفحات الأرشيف لنتذكر التغطية المكثفة لموته الغامض وجنازته الحاشدة.كما نستعرض ثلاثة حوارات أجراها صحافيو الجريدة مع «الختيار».الرقم الفلسطيني الصعب

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