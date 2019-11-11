الاقتصاد البريطاني يتجنب الركود بتحقيق نمو فصلي نسبته 0.3 %

2019/11/11 | 22:23

اخبار السعودية )- تجنب الاقتصاد البريطاني الركود في الربع الثالث من العام، حسبما أظهرت البيانات الرسمية اليوم (الاثنين)، إلا أن هناك مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي قبل الانتخابات العامة، الشهر المقبل، واقتراب «بريكست».وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بعد انكماش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني، حسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في تقدير أولي.إلا أن أداء الاقتصاد في الربع الثالث كان أقل من توقعات السوق وتوقعات بنك إنجلترا (البنك المركزي)، لتحقيق نمو بنسبة 0.4 في المائة.

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