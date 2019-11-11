سلطان عُمان يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

2019/11/11 | 22:54

اخبار السعودية )- استقبل سلطان عُمان قابوس بن سعيد في بيت البركة بمسقط اليوم (الاثنين)، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي.والتقى الأمير خالد بن سلمان، في مسقط، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان الفريق أول سلطان النعماني، كلاً على حدة.وبحث نائب وزير الدفاع السعودي خلال اللقاءين عدداً من الموضوعات شملت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود المشتركة لحماية أمن المنطقة.

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