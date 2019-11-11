خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد

2019/11/11 | 22:54

اخبار السعودية )- رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019، بفروعها الثلاثة: «شركاء التنمية»، و«التميّز للمنظمات غير الربحية»، و«الاستدامة».

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