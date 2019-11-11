وفاة نجمة مسرحية أميركية عن 13 عاماً

2019/11/11 | 23:56

اخبار السعودية )- توفيت نجمة مسرح «برودواي» الأميركي، لوريل غريغز، عن عمر 13 عاماً، بسبب مضاعفات ناجمة عن نوبة ربو حادة.وقال والدها أندرو لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن أكثر من ألف شخص حضروا جنازتها يوم (الجمعة) الماضي، بعد وفاتها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) في نيويورك.وحققت غريغز أول ظهور لها في مسرح «برودواي» في سن السادسة إلى جانب النجمة سكارليت جوهانسون، ومنذ ذلك الحين شاركت في أكثر من 1000 عرض، على حد قول والدها.وفي 2015 اتجهت النجمة الصغيرة نحو التلفزيون والسينما، وظهرت في العديد من الإعلانات التجارية والبرامج التلفزيونية.

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