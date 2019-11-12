2019/11/12 | 01:29

اخبار السعودية )- أقر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني خطة قدمتها له مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، في النجف، أمس.ونقلت بلاسخارت عن السيستاني تشكيكه في جدية الطبقة السياسية في التجاوب مع مطالب المحتجين وإنذاراً لهم.

ونقلت بلاسخارت عن السيستاني أيضاً تحذيره من أنه «إذا كانت السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية غير قادرة أو راغبة، في إجراء هذه الإصلاحات بشكل حاسم، فيجب أن تكون هناك طريقة للتفكير في نهج مختلف».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يقر خطة أممية للحل... وينذر الساسة) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يقر خطة أممية للحل... وينذر الساسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).