الحريري يميل للاعتذار

2019/11/12 | 01:29

اخبار السعودية )- لم تسفر المباحثات السياسية المستمرة في لبنان منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، قبل أسبوعين، عن أي نتائج إيجابية حتى الآن، واصطدمت كل الطروحات بعقبات عدة أبرزها تلك المتعلقة بشكل الحكومة المزمع تشكيلها والخلافات بشأنها بين الأفرقاء.

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