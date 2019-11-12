حجب الإنترنت في العراق.. خرق للقوانين وخسائر باهظة

2019/11/12 | 12:26

اخبار السعودية )- تبدي مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية العراقية سخطها على قرار الحكومة بقطع الإنترنت، تجنباً لما أسمته الأخيرة بـ"الفوضى الأمنية والمؤامرة على الوطن"، حيث يؤكد سياسيون وإعلاميون وناشطون أن سلطة

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