وزير العدل العراقي: نأسف لسقوط قتلى ونقرّ بوجود تجاوزات

2019/11/12 | 12:57

اخبار السعودية )- عبَّر وزير العدل العراقي، فاروق أمين عثمان، الثلاثاء، عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى بالتظاهرات، وقال "نقرّ بوقوع تجاوزات فردية".وأضاف "الحكومة بذلت مجهودات للتحقيق بكل الاعتداءات ضد المحتجين".وقال عثمان

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