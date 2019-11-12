بسبب التدخين الإلكتروني... رجل يخضع لأول عملية زرع رئتين في أميركا

2019/11/12 | 14:23

اخبار السعودية )- أجرى الأطباء في مستشفى هنري فورد الصحي في مدينة ديترويت بولاية ميتشيغان الأميركية ما يعتقدون أنه أول عملية زرع لرئتين في الولايات المتحدة سببها التدخين الإلكتروني.وأصيب المريض الذي خضع للجراحة بأضرار في رئتيه لا يمكن إصلاحها، وذلك بعد تدخينه للسجائر الإلكترونية، وفقاً للمستشفى.وسيناقش الأطباء بمؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء) ما حدث مع المريض الذي طلب من المستشفى الكشف عن إصاباته «لتحذير الآخرين»، لكنه طلب أيضاً الحصول على بعض الخصوصية، لذلك لن يحضر المؤتمر الصحافي، بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن».

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