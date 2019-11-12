العراق: هدوء بساحات التظاهر والمدارس تغلق أبوابها لإعادة زخم الاحتجاجات

2019/11/12 | 14:23

اخبار السعودية )- ساد الهدوء، صباح اليوم (الثلاثاء)، ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات العراقية بعد التطمينات التي حصل عليها المتظاهرون بدعم المرجعية الدينية الشيعية العليا لمطالبهم.وأقام المتظاهرون في ساحة التحرير الليلة الماضية، احتفالية أطلق خلالها عشرات البالونات البيضاء، وسط هتافات ورفع لأعلام العراق للتعبير عن سلمية المظاهرات والتمسك بمطالب المتظاهرين بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور العراقي.

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