رئاسة العراق: الإصلاح مطلب شعبي ونرفض أي تدخل خارجي

2019/11/12 | 16:03

اخبار السعودية )- أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، الثلاثاء، أن الإصلاح المنشود في البلاد هو قرار عراقي بامتياز، ويأتي استجابة لإرادة العراقيين، ولا يمكن أن يخضع لإملاءات خارجية، مشددة على أن أي تدخل خارجي مرفوض وغير

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