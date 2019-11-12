العراق.. تظاهرة أمنية مؤيدة للمحتجين في كربلاء

2019/11/12 | 16:34

اخبار السعودية )- أفادت وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء، بخروج تظاهرة لمنتسبي الأجهزة الامنية مؤيدة للمحتجين في كربلاء.وكانت نقابات ومنظمات وقوى وشخصيات في كربلاء، أصدرت أمس الاثنين، بياناً تضمن أبرز مطالبها، واضعة سقفاً

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