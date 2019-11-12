السجن والإبعاد لـ38 متهماً بالتطرف والإرهاب في السعودية

2019/11/12 | 17:28

اخبار السعودية )- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكماً ابتدائياً بحق ثمانية وثلاثين متهماً من مجموع واحد وأربعين، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدد من التهم.وشملت التهم الموجهة إلى المدانين، انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها، إلى جانب تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإنشاء أحدهم تنظيماً إرهابياً سرياً في أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة وقيامه بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم الذي يهدف إلى الإخلال بالأمن الداخلي، بالإضافة إلى إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

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