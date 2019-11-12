تناول العشاء بعد السادسة مساءً يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

2019/11/12 | 17:28

اخبار السعودية )- قالت دراسة علمية حديثة إن تناول العشاء بعد الساعة السادسة مساء قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.وبحسب صحيفة «صن» البريطانية، فقد قام الباحثون القائمون على الدراسة، والذين ينتمون لجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، بجمع بيانات عن النظام الغذائي لـ112 شخصا تبلغ أعمارهم 33 عاما في المتوسط، لمدة عام.وتم إجراء فحوصات على القلب قبل بدء الدراسة وفي نهايتها، وطلب الباحثون من المشاركين تسجيل نوع وكمية الطعام الذي يتناولونه في العشاء خلال تلك الفترة.

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