الخطف يطال ناشطات العراق.. بعد صبا المهداوي اختفاء ماري

2019/11/12 | 17:36

اخبار السعودية )- تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اختفاء الناشطة العراقية ماري محمد، وهي إحدى المشاركات في الاحتجاجات واشتهرت بمساعدة المعتصمين الذين يطالبون بإسقاط النظام وتحسين الظروف المعيشية

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