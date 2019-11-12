فيديو... إقصاء «راقص ترمب المفضل» من برنامج أميركي

2019/11/12 | 18:30

اخبار السعودية )- أُقصي «الراقص المفضّل» لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب من برنامج «الرقص مع النجوم» الذي تذيعه شبكة «سي.بي.إس»، أمس، رغم تغريدة رئاسية حثّت المتابعين على التصويت لصالحه.

وحظي شون سبايسر، الذي شغل منصب ناطق باسم البيت الأبيض بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2017 واشتهر بأسلوبه الفظ تجاه الصحافيين، بدعم الرئيس الأميركي منذ اختياره للمشاركة في البرنامج.

وأرجع كثيرون نجاح سبايسر في التأهل إلى ربع النهائي إلى «قاعدة معجبيه» الواسعة، الذين صوتوا لصالحه رغم أدائه المتوسط وعدم رضا لجتة التحكيم عنه.

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