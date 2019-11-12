107 رياديين يمثلون 77 دولة يتنافسون على كأس العالم لريادة الأعمال بالسعودية

2019/11/12 | 18:30

اخبار السعودية )- يجري 107 رواد ورائدات أعمال من 77 دولة، استعداداتهم النهائية للمنافسة على الفوز بالمراكز الخمسة الأولى في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، بعد رحلة امتدت عشرة أشهر بدأت بـ100 ألف مشارك من 185 دولة، حيث يفصلهم عن الفوز يومان من التصفيات، ومن المنتظر أن تعلن النتائج في اليوم الأخير من المنتدى الخميس 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه فعاليات منتدى مسك العالمي اليوم (الثلاثاء) بالرياض.

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