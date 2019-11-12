2019/11/12 | 20:34

اخبار السعودية )- بعد اعتباره منقرضاً لثلاثين عاماً، التقطت كاميرا في فيتنام صوراً لحيوان «الطرغول» أو «الغزال الفأر» الوديع، وذلك وفقاً لما جاء في تقارير صحافية كثيرة اليوم (الثلاثاء).والتقطت الكاميرا صوراً لمخلوق له فراء يهيم بحثاً عن الطعام وسط الشجيرات المتشابكة في غابة جنوبي فيتنام، وهي أول رؤية مؤكدة لمخلوق «الغزال الفأر» منذ ثمانينات القرن الماضي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظهور «الغزال الفأر» مجدداً بعد اختفائه 30 عاماً) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظهور «الغزال الفأر» مجدداً بعد اختفائه 30 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).