والد لطفلين يقتني ثعباناً يبلغ طوله 5 أمتار ونصف المتر في منزلهم

2019/11/12 | 21:36

اخبار السعودية )- يعيش أب لطفلين مع ثعبان في المنزل نفسه، يبلغ طوله نحو 5.5 متر (18 قدماً)، ويعتقد أنه أكبر ثعبان بورمي في العالم.

وقام ماركوس هوبز (31 عاماً) من مقاطعة غلوسيسترشاير البريطانية، بشراء «هيكسي» من متجر للحيوانات الأليفة قبل ثماني سنوات، عندما كان طوله 0.2 متر، ورآه ينمو ليصبح ثعباناً ضخماً يزن نحو 108 كيلوغرامات، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني.

ويقوم هوبز بإطعام ثعبانه الأرانب والغزلان الميتة والعجول والماعز والخنازير التي يقدمها المزارعون المحليون.



وهذا الحيوان مكلف للغاية ويمكن أن يكون قاتلاً إذا أساء الأشخاص معاملته، بحسب التقرير.

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