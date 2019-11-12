عبدالمهدي: لا نريد لحراك العراق إلا أن يخرج منتصراً

2019/11/12 | 21:43

اخبار السعودية )- يبدو أن استخدام القوات العراقية للرصاص الحي ضد المتظاهرين في أنحاء البلاد لم يجد نفعه بإجبارهم على ترك أماكنهم والعودة إلى الحياة الطبيعية، وهو ما يدفع رئيس الحكومة العراقية إلى الخروج والتحدث بين

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