2019/11/12 | 22:14

اخبار السعودية )- أبدى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أسفه في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لعدد القتلى الذين سقطوا بين المحتجين في العراق.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان

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