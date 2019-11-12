الثقب الأسود يطرد نجماً خارج مجرة درب التبانة

2019/11/12 | 22:38

اخبار السعودية )- رصد علماء الفلك نجماً يتحرك بسرعة كبيرة (أكثر من 3.7 مليون ميل في الساعة) عبر مجرة درب التبانة، بحيث إنه خلال 100 مليون عام سيترك المجرة التي يوجد فيها كوكب الأرض نهائياً.واكتشف العلماء هذا النجم باستخدام التلسكوب «الأنغلو - أسترالي» المثبت على خط الاستواء ويبلغ طوله 3.9 متر، ويديره المرصد الفلكي الأسترالي، ويقع في مرصد «سايدنغ سبرنغ» بأستراليا على ارتفاع يزيد قليلاً على 1100 متر.ونُشرت دراسة حول هذا الاكتشاف لأول مرة، اليوم (الثلاثاء)، في مجلة «الإشعارات الشهرية للجمعية الملكية الفلكية»، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

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