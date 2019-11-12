عمرو موسى: مصر بحاجة إلى إصلاح شامل... ولن ينجح أحد في «ابتلاع» العراق

2019/11/12 | 23:40

اخبار السعودية )- قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن تمتع مصر بالأمن المشدد ليس سلبياً، موضحاً أن تمتع بلاده بالاستقرار وسط منطقة تعمّها الفوضى أمر جيد.

وأضاف موسى، في حوار مع موقع «المونيتور» الأميركي: «إننا بحاجة إلى إصلاح شامل، بالتزامن مع سريان برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع وجود قدر كبير من الاستقرار وعلامات تقدم في المجال الاقتصادي، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة لإصلاح التعليم والصحة، بما يعد أمراً إيجابياً».

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