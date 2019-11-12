ترمب: أميركا تراقب الشخص الثالث في ترتيب قيادة «داعش» بعد البغدادي

2019/11/12 | 23:40

اخبار السعودية )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة تعرف مكان الشخص الثالث في ترتيب القيادة بعد زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي الذي قُتل الشهر الماضي في غارة قادتها الولايات المتحدة.

وقال ترمب خلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك: «لدينا عين على الرجل الثالث له...



هذا الرجل الثالث في ورطة كبيرة لأننا نعلم أين هو أيضا»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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