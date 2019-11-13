صهرا ترمب وإردوغان... القنوات الخلفية للتساهل الأميركي تجاه أنقرة

2019/11/13 | 00:42

اخبار السعودية )- يقف خلف التساهل الأميركي تجاه مواقف تركيا في قضايا الشرق الأوسط 3 أشخاص من البلدين، تتقاطع علاقاتهم مع رؤساء بلدانهم، في صلات نسب، ساعدتهم على تعزيز أدوارهم في ربط أنقرة بواشنطن، بطرق خلفية.والأشخاص الثلاثة هم بيرات البيرق وزير المالية التركي وصهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والذي يشرف على علاقة بلاده بالولايات المتحدة، ومحمد علي يلسينداغ رجل أعمال تركي وشريك تجاري لمنظمة ترمب وداعم لمواقف أنقرة مع إدارة الرئيس الأميركي، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

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