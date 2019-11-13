2019/11/13 | 12:03

اخبار السعودية )- قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة بجروح بينهم أربعة أجانب في انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم (الأربعاء) في كابل، حسبما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وأوضح رحيمي أن الانفجار وقع في الساعة 7.



25 (2.



55 ت غ) في القطاع «بي دي 15ء» بشمال العاصمة الأفغانية على مقربة من وزارة الداخلية.

وقال إن الاعتداء الذي نفذ بواسطة «حافلة صغيرة مفخخة بالمتفجرات استهدف سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة أمنية أجنبية هي غارداوورلد».

وتابع: «قتل سبعة من مواطنينا وأصيب عشرة أشخاص بينهم أربعة أجانب من الشركة الأمنية بجروح»، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الداخلية الأفغانية) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الداخلية الأفغانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).