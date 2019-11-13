2019/11/13 | 13:05

اخبار السعودية )- قال مكتب التعليم في هونغ كونغ اليوم (الأربعاء) إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة غداً (الخميس) لأسباب تتعلق بالمواصلات والسلامة.وحث المكتب، في بيان، المحتجين على وقف جميع أعمال العنف، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.وكانت اشتباكات اندلعت أمس (الثلاثاء)، في جامعات بأنحاء المدينة، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قطعوا الطرق المؤدية إلى جامعة مدينة هونغ كونغ.وقام محتجون ملثمون بوضع حواجز وقطع الطرقات إلى جامعة هونغ كونغ الصينية.وفي الجامعة التقنية، وقعت صدامات أثناء محاولة الشرطة اعتقال طالبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدارس تغلق أبوابها في هونغ كونغ مع استمرار المظاهرات) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدارس تغلق أبوابها في هونغ كونغ مع استمرار المظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).