الشرطة الإيطالية تعتقل شخصين ضمن تحقيق في مخطط لتفجير مسجد

2019/11/13 | 13:05

اخبار السعودية )- اعتقلت الشرطة الإيطالية شخصين وتحقق مع عشرة آخرين في منطقة سيينا وحولها، في إطار تحقيق مع متطرفين يمينيين خططوا لتفجير مسجد قرب سيينا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم (الأربعاء).وذكرت الشرطة أنه يجري التحقيق مع 12 شخصاً بتهمة حيازة أسلحة نارية لأغراض تخريبية.وقالت السلطات إن أقسام العمليات الخاصة بشرطة فلورنسا وسيينا نفذت الكثير من عمليات التفتيش، واكتشفت «مكان إخفاء الأسلحة والمتفجرات، مخبأة في منازل ومستودعات ومكاتب في إقليم سيينا»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وأظهرت صور للشرطة المضبوطات ونشرتها وسائل إعلام إيطالية.

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