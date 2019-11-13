الصدر يدعو البرلمان العراقي لإقرار إصلاحات جذرية أو الرحيل

2019/11/13 | 13:09

اخبار السعودية )- دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، في بيان اليوم الأربعاء، البرلمان العراقي إلى "إقرار إصلاحات جذرية" أو الرحيل.وقال الصدر في بيانه: "على الشرفاء في البرلمان العمل على إقرار الإصلاحات

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