مسؤول أميركي: آلاف الأسرى من «داعش» في سوريا «قنبلة موقوتة»

2019/11/13 | 13:36

اخبار السعودية )- ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أمس (الثلاثاء)، أن وجود نحو عشرة آلاف أسير من تنظيم داعش وأسرهم في مخيمات قريبة بشمال شرقي سوريا يمثلون تهديداً أمنياً كبيراً، حتى وإن كان الفصيل الكردي المسلح المتحالف مع الولايات المتحدة قادراً تماماً على تأمينهم، وفقاً لوكالة «رويترز».وقال المسؤول للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «إنه ليس وضعاً آمناً بشكل خاص...إنها لقنبلة موقوتة أن يكون لديك الجزء الأكبر من عشرة آلاف محتجز كثير منهم مقاتلون أجانب».وكرر المتحدث موقف واشنطن الداعي إلى ضرورة إعادة هؤلاء الأسرى إلى بلدانهم.

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