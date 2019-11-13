بارزاني في بغداد مع تواصل الحراك السياسي لحل الأزمة

2019/11/13 | 14:11

اخبار السعودية )- يتواصل الحراك السياسي في العراق، اليوم الأربعاء، مع وصول رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، إلى بغداد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين، قبيل ساعات من جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة مطالب الاحتجاجات

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