تركيا تعتقل صحافياً بارزاً بعد أسبوع من إطلاق سراحه

2019/11/13 | 15:09

اخبار السعودية )- قالت شرطة مدينة إسطنبول التركية إن الصحافي والكاتب البارز أحمد التان عاد رهن الاحتجاز مساء أمس (الثلاثاء) بعد نحو أسبوع من الإفراج عنه من السجن لاتهامه فيما يتعلق بمحاولة انقلاب، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.وقبع الصحافي البالغ من العمر 69 عاماً في السجن منذ اعتقاله في 2016 بعد شهرين من محاولة انقلاب قالت أنقرة إن شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن دبرتها.ولم يخرج التان سوى يوم (الاثنين) قبل الماضي.

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