«ناسا» تطلق اسم «أروكوث» على أبعد عالم جرى استكشافه

2019/11/13 | 15:09

اخبار السعودية )- أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، أن جرماً سماوياً على شكل رجل الثلج في حزام «كوبير» الذي يضم كثيراً من الأجسام المتجمدة الصغيرة والجليد والصخور، أُطلق عليه رسمياً اسم «أروكوث» وهو مصطلح أميركي، للسكان الأصليين، يعني «السماء».وقالت «ناسا» إن الاسم، بلغة «بووهاتن» وهي إحدى اللغات التي يتحدث بها سكان ولاية فيرجينيا، «إشارة مناسبة» لأبعد عملية تحليق على الإطلاق تجريها مركبة فضائية، مما يجعل «أروكوث» أبعد عالم تم استكشافه على الإطلاق.

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