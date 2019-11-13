بالصور... فيضانات في البندقية والمياه تغمر ساحة كاتدرائية سان مارك

2019/11/13 | 16:11

اخبار السعودية )- هطلت أمطار غزيرة على إيطاليا أمس (الثلاثاء)، وكانت أكثر المناطق تضرراً في الجنوب وفي مدينة البندقية التي غمرتها مياه الفيضانات.

وأغلقت الأمطار الغزيرة المدارس في الكثير من المدن الجنوبية بما في فيها تارانتو وبرينديزي وماتيرا، وكذلك بوزالو ونوتو الصقلية، وفقاً للهيئة الوطنية للطقس.

وفي ماتيرا، عاصمة الثقافة الأوروبية لهذا العام، تسبب إعصار في سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة، ما أدى إلى إتلاف الكثير من الأسطح والمباني، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وهطلت أمطار غزيرة على طول الساحل الغربي للبلاد من توسكانا إلى المنطقة الجنوبية من كامبانيا، بما في ذلك شمال شرقي سردينيا.

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