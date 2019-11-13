ريما الجفالي أول سعودية تنافس في سلسلة سباقات دولية بالدرعية

2019/11/13 | 17:13

اخبار السعودية )- تستعد السائقة السعودية الشابة ريما الجفالي خلال وقت لاحق من الشهر الحالي، لتحقيق أهم إنجازٍ في مسيرتها كأول سعودية تتنافس ضمن سلسلة سباقات دولية تُقام على مسارات مدينة الدرعية التاريخية بالسعودية، حيث تستعد حالياً للمشاركة في بطولة «جاكوار للسيارات الكهربائية»، وهي سلسلة السباقات الرسمية التي تقام على هامش البطولة المنتظرة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية والتي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات»، بمدينة الدرعية.

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