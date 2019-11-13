ترمب يحارب مساءلته في الكونغرس بشراء مكثف للإعلانات على «فيسبوك»

2019/11/13 | 19:17

اخبار السعودية )- يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملة إعلانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمحاربة جهود مساءلته في الكونغرس، حيث اشترت حملته الانتخابية إعلانات حول هذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة أكثر من كل المرشحين الديمقراطيين في السباق للبيت الأبيض مجتمعين.ويشي هذا التباين بين حملة إعادة انتخاب الرئيس والديمقراطيين بأن ترمب يراهن على أن التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في الكونغرس، والذي يدخل مرحلة جديدة بعقد جلسات علنية اليوم (الأربعاء)، يمكن أن يصبح مساعداً له في الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020.

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