4 طائرات تنقل الجماهير السعودية إلى اليابان لمؤازرة الهلال أمام أوراوا

2019/11/13 | 19:17

اخبار السعودية )- وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي ستقام في اليابان على استاد سايتاما يوم الأحد 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

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