انتخاب الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي

2019/11/13 | 20:50

اخبار السعودية )- انتخب البرلمان التونسي الجديد اليوم الأربعاء راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية رئيسا له بعد أن دعمه حزب "قلب تونس".

ونال الغنوشي 123 صوتا إثر اتفاق مع الحزب الثاني "قلب تونس"، على ما أفادت مصادر من داخل الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الغنوشي انتخب نائبا في الانتخابات التي جرت في السادس من شهر اكتوبر (تشرين الأول) الفائت.

وبهذه الخطوة يشغل الغنوشي أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن في 2011 عقب انتفاضة أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

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