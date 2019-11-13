الإمارات تعلن مقتل أحد أفرادها ضمن قوات عاصفة الحزم

2019/11/13 | 22:54

اخبار السعودية )- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن استشهاد العريف طارق حسين حسن البلوشي، خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران بالسعودية، ضمن مشاركة قواتها في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة.

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