العراق.. متظاهرون يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف

2019/11/13 | 22:55

اخبار السعودية )- تحاول قوات الأمن العراقية تفريق متظاهرين يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.يأتي ذلك فيما أعرب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم

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