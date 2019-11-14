الأمير محمد بن سلمان يوجه بتأمين 4 طائرات خاصة لنقل جماهير الهلال إلى اليابان

2019/11/14 | 01:28

اخبار السعودية )- وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي ستقام في اليابان على استاد سايتاما يوم الأحد 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويأتي هذا التوجيه دعما منه لممثل الكرة السعودية فريق نادي الهلال وتحفيزا للاعبيه لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

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